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16 Aralık 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 19:00:00

Anne olmak muhteşem bir duygu

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Son olarak 'Ses Seda Yok' parçasını çıkaran Atiye, yeni albümünün hazırlıklarına devam ediyor.

Son olarak 'Ses Seda Yok' parçasını çıkaran Atiye, yeni albümünün hazırlıklarına devam ediyor. 10 şarkıdan oluşan bir çalışmaya imza atacağını berlirten Atiye, albümün tarzını ise ''Dünya müziği ve füzyon pop tarzında... Pandemi zamanını iyi değerlendirdiğini'' açıklayan Atiye, Erol Sebebci'yle evlenen ve iki yaşında kızı olan şarkıcı, "Anne olmak muhteşem bir duygu. O benim her şeyim. En değerli varlığım. Tabii aralarda beni delirtiyor. Çok yaramaz" diye konuştu.

Etiketler : Anne olmak Ses Seda Yok Atiye
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