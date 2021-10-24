Anne-oğul pozu

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Öykü Karayel, 5 aylık oğlu Roman'ın eğlenceli hallerini yayınlamaya devam ediyor. Oyuncu, Roman ile objektif karşısına geçti. Karayel o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun gönderisi 130 binden fazla beğeni aldı.