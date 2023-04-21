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21 Nisan 2023 Cuma 13:59:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 13:59:00

Anlaşmalı boşanıyoruz

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Müzisyen Oğuzhan Koç'la 7,5 aylık evliliklerini sonlandırma kararı alan oyuncu Demet Özdemir, "Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.

Geçtiğimiz ağustos ayında müzisyen Oğuzhan Koç ile görkemli bir törenle dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir çifti, 7,5 aylık evliliklerini sonlandırıyor. Oyuncu, aldıkları karar sonrası sessizliğini bozarak ilk kez konuştu.

İHANET YOK

Önceki gün Yeniköy'deki 'Adam Farah' dizisinin seti sonrası görüntülenen oyuncu, anlaşmalı olarak boşanacaklarını söyledi. Evliliklerini ihanet nedeniyle bitirme kararı aldıkları iddialarıyla alakalı konuşan Özdemir, "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi. Düğünde takılan takılarla ilgili ise "Böyle şeyler sinirimi bozuyor" diye konuştu.

Etiketler : oğuzhan koç demet özdemir boşanma
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