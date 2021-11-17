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Anlaşmalı boşanıyor
17 Kasım 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 13:30:00

Anlaşmalı boşanıyor

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Boyner Holding'in sahibi Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi'ye boşanma davası açtı.

Boyner Holding'in sahibi Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi'ye boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında Boyner, evliliğinden çocuğu olmadığını, eşiyle zaman içinde sorunlar yaşamaya başladığını, aralarında fikir ayrılıkları yaşadığını, birlikte yaşadıkları konutu ayırdıklarını iddia etti. Boşanma davasına verilen protokole göre çift, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat istemedi. n Neslihan KESKİN

Etiketler : Anlaşmalı boşanıyor Boyner Holding Cem Boyner Ayşe Boyner Cem Telvi
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