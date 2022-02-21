Anlamsız tepki

Yeşilçam oyuncusu Serdar Gökhan, önceki gün gergin tavırlarıyla dikkat çekti. Eşi Şükran Hanım ile birlikte Akmerkez'de alışveriş yapan Gökhan, habercileri karşısında görünce tepki gösterdi. Eşine bağırarak "Onların yanından geçme" diye seslenen Gökhan'ın bu ani çıkışı görenleri şaşırttı. Şükran Hanım, daha sonra basın mensuplarının yanına gelerek eşinin çıkan haberlerden ötürü sinirli olduğunu söyleyip özür diledi.

