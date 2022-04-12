Anlamsız panik

Eski Türkiye güzeli Tara De Vries sevgilisi Alli Elevi ile objektiflere yansıdı. İkili, Bebek'te bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Çift, çıkışta flaşların patlamasıyla ufak çaplı panik yaşayarak sağa sola kaçışarak yüzlerini gizlemeye çalıştı. Sevgilisinin kullandığı araca geçen Tara, arka koltukta arkasını dönerek görüntü vermek istemedi. İki sevgilinin bu hareketine bir anlam verilemezken, neden kaçtıkları da merak konusu oldu.