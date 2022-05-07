Anlamlı klip

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07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:24:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 16:01:00

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Merve Özbey, 2018 yılında talihsiz bir tekne kazasında hayatını kaybeden yorumcu ve besteci Onur Can Özcan'ın anısına düzenlenen 'Söz Müzik Onur Can Özcan' projesinde yer aldı.

Merve Özbey, 2018 yılında talihsiz bir tekne kazasında hayatını kaybeden yorumcu ve besteci Onur Can Özcan'ın anısına düzenlenen 'Söz Müzik Onur Can Özcan' projesinde yer aldı. Sanatçı, albümde 'Çilingir' adlı şarkıyı seslendirdi. Gülşen Aybaba yönetmenliğinde klip çeken Özbey, çalışmada Onur Can'ın 'Çilingir' video klibinden görüntülere yer verdi.

Etiketler : merve özbey onur can özcan söz müzik onur can özcan klip
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