Anka'ya James Bond imzası

Dünya çapında gişe rekorları kıran hız filmlerinin ünlü aksiyon yönetmeni Marc Schölermann 'Anka' filmi için İstanbul'a geldi. Pierce Brosnan'lı James Bond filmlerinden, Robbie Williams'lı reklam filmlerine kadar birçok projeye imza atan Schölermann, filmin yarış sahnelerine imzasını attı. Yapımda Müşvik Guluzade, Ozan Akbaba, Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın ve Uğur Uzunel oynuyor.