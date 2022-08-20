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20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:30:00

Ankaralıları coşturdu

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Popçu Edis, Fanta Fest kapsamında Ankara'da konser verdi.

Popçu Edis, Fanta Fest kapsamında Ankara'da konser verdi. Sahneye çıktığı ilk andan itibaren şovlarıyla dikkat çeken Edis, 'Arıyorum' adlı şarkısıyla konser alanını coşturdu. Ankara'da olduğu için mutlu olduğunu söylen popçu, ''Aylardır bu anı bekliyorum. Birlikte çok güzel bir gece geçireceğiz. Çok heyecanlıyım ve sizler mükemmelsiniz. Eğlencemizle geceyi aydınlatalım" dedi. Edis, konuşmasının ardından sevilen parçalarını art arda seslendirdi.

Etiketler : edis fanta fest ankara
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