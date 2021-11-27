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27 Kasım 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 12:00:00

Anıl Altan: Son sözü Pelin söyler

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En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'la objektiflere yansıdı.

Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'la objektiflere yansıdı. MediaMarkt'ta scooterla alışveriş yaptı. Evde Akil'in sözünün geçtiğini söyleyen Altan, "Benim istediğim çok şey olsa da son sözü Pelin söylüyor, ben istiyorum Pelin karar veriyor" dedi. Oyuncu, eşine ev işlerinde de yardım ettiğini belirtti. Altan, "Bu arada özellikle çocukların odasını sürekli süpürürüm. Çok iyi perde takarım ve bulaşıkları makineye yerleştirme işini çok güzel yaparım" dedi.

Etiketler : eşkıya dünyaya hükümdar olmaz pelin akil anıl altan magazin
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