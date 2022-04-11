Anadolu'nun çiçekleri SMA'lılara umut olacak

Resim ve şiiri birleştirerek, Anadolu'nun 14 farklı çiçeğini bir araya getiren Zeynep Öztürk'ün 'Bakarken II' isimli kişisel sergisi, sanatseverlere kapılarını açtı. Sergiden elde edilecek gelir SMA'lı çocukların tedavisi ile Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı'nın (EKAV) sanat dalında eğitim gören bursiyerler için kullanılacak.