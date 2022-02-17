Anadolu'dan İstanbul'a

Dünyaca ünlü Rus müzisyen, piyanoya yeni bir yorum getiren Evgeny Grinko, 18 Mart'ta Maximum Uniq Hall sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Müzisyen Evgeny Grinko, Anadolu turnesinin ardından soluğu İstanbul'da alacak. 'Valse' isimli eseriyle beğeni toplayan Grinko, geniş bir yaylı grubu ve beş akordeoncusuyla birlikte sahne alacak.