22 Şubat 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 11:00:00
Ana kraliçenin yaş günü
Nişanlısı Mehmet Dinçerler'le yazın nikâh masasına oturmaya hazırlanan Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yeni yaşını sosyal medyadan kutladı.
Nişanlısı Mehmet Dinçerler'le yazın nikâh masasına oturmaya hazırlanan Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. Popçu birlikte çekildikleri fotoğrafın altına, "Ana kraliçenin doğum günü kutlu olsun!" notunu düştü. Hadise'nin gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.