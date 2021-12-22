Ameliyatta midesini bulamadılar

Damping sendromuna yakalanan Seren Serengil, bıçak altına yatarak geri dönüşüm ameliyatı oldu. Serengil sağlık durumuyla ilgili, "Midem bağlanılacaktı ama midemi bulamadılar'' dedi.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, eski sağlığına kavuşmak için ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Serengil, evinde istirahate çekildi. Şarkıcı sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanarak sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. Serengil, "Bütün organlarım yapışmış. Çok kötüydüm. Aslında benim ameliyatım 6 saat sürecekti midem bağlanılacaktı, midem bağlanamadı, ama midemi bulamadılar" dedi. Sanatçı dostlarının kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'nın yanı başından ayrılmadığını belirtti. Serengil, "Ağrılarım var, dikişlerim var karnımda. Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Sibel Can, Yeşim Salkım hepsi beni aradı. Mustafa Tohma'nın ailesine teşekkür ediyorum. Bunca yıl çektiklerimden sonra bana bir armağan olarak geldi. Tuvaletime kadar o götürüyordu" dedi.