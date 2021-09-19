VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak! Yunanistan paniğe kapıldı
SİHA'larla tam isabet! Etkisiz hale getirildiler
"Bu zulmün önüne geçeceğiz"
ABD'den tehlikeli girişim
Denizaltı krizi büyüyor!
Akılalmaz olay... İstanbul'da 12 avukat bu tuzağa düştü!
İstanbul için saat verdi
ABD'de ordu ile istihbarat arasında gerilim!
İngiltere'de Türkiye bayramı!
Zirveye damga vuran kriz! Liderler birbirine girdi
Alkol alışkanlığı belediyede başlar!
Aydın'da silahlı kavga! Yüksek müzik tartışması kanlı bitti
İETT aracında bir yeni skandal daha!
Ameliyat olacak
Şansı açıldı başrolü kaptı
Menajerine ev jesti
Evlilik kısmet
9 yıl sonra yeniden ‘Şıkır Şıkır'
Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı
Sezen desteği
Kadınlar dikkat! Yumurtalık kanserinin 9 belirtisi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Eylül
Hatırlatma dozu düşen antikor seviyesini yükseltiyor
Beldeki ağrının sebebi fıtık olmayabilir
19 Eylül 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 13:00:00

Ameliyat olacak

ABONE OL

Geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanserini atlatan Şimal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanserini atlatan Şimal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, kemoterapi gördüğünü ve bu süreçte saçlarını kaybettiğini belirterek "Yaklaşık 5 hafta sonra bir ameliyat daha geçireceğim ve göğsüm alınacak. Bunlar yerine konulabilecek şeyler" dedi. Bir hayli zayıfladığı görülen şarkıcı 43 kiloya kadar düştüğünü ancak son günlerde 47 kiloya çıktığını ifade etti.

Etiketler : Şimal meme kanseri Nişantaşı
Gastronomi gecesi

Gastronomi gecesi
‘Sel Suyu'nu okumam

‘Sel Suyu'nu okumam
Aşk yok, arkadaşlık var

Aşk yok, arkadaşlık var
Uğur Yücel 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu

Uğur Yücel 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu
15. sanat yılını kutlayacak

15. sanat yılını kutlayacak
Setler çok değişmiş

Setler çok değişmiş
Orkestrasına sahip çıktı

Orkestrasına sahip çıktı
Kardeş düeti

Kardeş düeti
Galada köşe kapmaca

Galada köşe kapmaca

EN ÇOK OKUNAN HABERLER