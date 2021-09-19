Ameliyat olacak

Geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanserini atlatan Şimal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, kemoterapi gördüğünü ve bu süreçte saçlarını kaybettiğini belirterek "Yaklaşık 5 hafta sonra bir ameliyat daha geçireceğim ve göğsüm alınacak. Bunlar yerine konulabilecek şeyler" dedi. Bir hayli zayıfladığı görülen şarkıcı 43 kiloya kadar düştüğünü ancak son günlerde 47 kiloya çıktığını ifade etti.