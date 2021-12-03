İzmir Urla'da 2 çocuk babası 52 yaşındaki Yahya Kemal Kaynar, 29 Ekim'de evinin banyosunda düştü. 112 Acil Sağlık ekibi, 3 dakikada eve ulaşarak kalbi ve solunumu duran hastaya kalp masajı yaptı ve elektro şokla müdahalede bulundu.



Urla Devlet Hastanesi'ne götürülürken Kaynar'ın kalbi ambulansta ikinci kez durdu. Sağlık ekipleri, 5 dakikalık müdahaleyle hastanın kalbinin yeniden çalışmasını sağladı. Sağlığına kavuşan Kaynar, ambulans ekibine 'hayat' teşekkürü etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Kaynar'ı yalnız bırakmayan sağlık ekibi, kalbine stent takılarak taburcu edilen hastayı evinde ziyaret etti. Yahya Kemal Kaynar, yaşadıklarını çocukları ve eşinden dinlediği zaman büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı müdahale sayesinde hayatta olduğunu belirten Kaynar, şöyle konuştu:

"Kalbim iki sefer durmuş. 112 ekibi uğraştı ki beni ikinci kez hayata bağladılar. Onlar olmasa şu an hayatta olmazdım. O gün eşimin doğum günüydü. Onun için biraz kötü oldu ama ekip beni hayata döndürünce onun için de bir sürpriz olduğunu tahmin ediyorum. Sabah güneşi görmek, nefes almak ve sevdiklerinizle kahvaltı yapmak çok güzel bir duygu. Beni hayata bağlayan ekipteki arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ettim."