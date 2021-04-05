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05 Nisan 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 14:13:00

Aman ilişkime nazar değmesin!

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Popçu Tuğba Yurt, 'Benim O' isimli şarkısının klip çekimi öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.

Popçu Tuğba Yurt, 'Benim O' isimli şarkısının klip çekimi öncesi gazetecilerin karşısına çıktı. Erkek arkadaşı Burak Tanrısever'e ithafen ofiste bulunan yazı tahtasına, 'Bak dönüyor dünya. Ne seninle ne sensiz aslında' sözlerini yazarak kalp işareti yapan Tuğba Yurt, ''Çok güzel giden bir ilişkim var. Kem gözlerin nazarı değmesin. Kötü enerjili insanların nazarına inanırım ve o tarz insanlarla da aynı ortamda bulunmamayı tercih ederim'' dedi.

Etiketler : Popçu Tuğba Yur Benim O klip çekimi Kem gözlerin nazarı değmesin
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