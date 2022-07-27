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27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30:00

Amacım 81 ilde konser vermek!

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Şarkıcı Tuğba Yurt, konserden konsere koşuyor. Yurt, Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Şarkıcı Tuğba Yurt, konserden konsere koşuyor. Yurt, Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluştu. Yurt, birçok ilde konser verdiğini belirterek, "Bu zamana kadar 40 ilin üzerinde konserler vermişimdir. Amacım 81 ilimizde de konserler vermek. Sosyal medyadan çok güzel mesajlar ve davetler alıyorum. Er ya da geç adım atmadık şehir bırakmayacağım güzel ülkemde" dedi.

Etiketler : Amacım 81 ilde konser vermek Şarkıcı Tuğba Yurt Bodrum Antik Tiyatro
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