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14 Şubat 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 12:30:00

Alyans parmağında

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Sevcan Orhan ve Alişan, Yeşilköy'de düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü galasında sahne aldılar.

Sevcan Orhan ve Alişan, Yeşilköy'de düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü galasında sahne aldılar. Yaklaşık on yıldır arkadaş olduklarını ve birlikte yaptıkları televizyon programıyla reytingleri alt üst ettiklerini dile getiren Alişan, ''Birlikte türkü okuduğumuzda reytingleri altüst ettik. Daha önce bir kez Kıbrıs'ta sahne almıştık. Bu muhtemelen ikinci sahnemiz. Belkide devamı gelir, kim bilir?'' dedi. Alişan'ın eşi Buse Varol'un aksine parmağından alyansını çıkarmadığı gözlendi.

Etiketler : Alyans parmağında Sevcan Orhan Alişan
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