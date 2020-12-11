11 Aralık 2020 Cuma 19:11:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 17:35:00
Altan Gördüm 'Son Vapur' filmi için rahip oldu
Oyuncu Altan Gördüm, önceki akşam ‘Son Vapur' sinema filminin setinde görüntülendi.
Oyuncu Altan Gördüm yeni projesinde izleyenlerin karşısına rahip rolünde çıkacağını söyledi. Pandemi döneminde arkadaşlarının filmde güzel bir kadro kurduğunu ve kendisi içinde iyi bir antrenman olduğunu dile getirdi.
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