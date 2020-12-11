Altan Gördüm 'Son Vapur' filmi için rahip oldu

Altan Gördüm 'Son Vapur' filmi için rahip oldu

Oyuncu Altan Gördüm yeni projesinde izleyenlerin karşısına rahip rolünde çıkacağını söyledi. Pandemi döneminde arkadaşlarının filmde güzel bir kadro kurduğunu ve kendisi içinde iyi bir antrenman olduğunu dile getirdi.