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07 Ekim 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 13:00:00

‘Alparslan' merakı

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'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan Burak Özçivit, Etiler'de objektiflere yansıdı.

'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan Burak Özçivit, Etiler'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Eşi Fahriye Evcen'in Barış Arduç'la başrolünü paylaştığı 'Alparslan Büyük Selçuklu'dizisi hakkında konuşan oyuncu, "Merak ediyorum neler yapıyorlar acaba onlar da başlayacak yakında" dedi. Özçivit, dün akşam yeni sezonuyla izleyicinin karşısına çıkan 'Kuruluş Osman' dizisi için de heyecanlı olduğunu belirtti.

Etiketler : 'Kuruluş Osman Burak Özçivit Etiler Eşi Fahriye Evcen
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