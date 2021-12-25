VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın imzası ile bazı bakanlıklarda atama
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Çok sayıda yaralı
Çağla Şıkel: Kıskanılmak hoşuma gider
İki 'Pitbull' saldırmıştı... Hüseyin Ateş: Allah devletimizden razı olsun
Bomba iddia! "Dünya devi, SİHA satın alacak..."
Resmi Gazete'de yayımlandı... Stopaj sıfır olacak
Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Estetik sorusu kızdırdı
‘Yargı'ya Kovid molası
Kıvanç'a ‘Baba' imaj
Yılbaşına özel repertuvar
Mutlu aile pozu
Yeni filminde medya patronu
'Alparslan' kadına şiddete karşı
Korona atlatanlarda Omikron tehlikesi
SEZGİLERİNİZLE KARAR ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN
Reçeteye uygun ilaç kullanın
YETERSİZ UYKU KIŞ DEPRESYONUNA NEDEN OLUYOR
İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'ni tanıdığını duyurdu
Başkan Erdoğan: "Fırsatçılara göz açtırmayacağız"
Türkiye ile Katar'dan Afganistan adımı
Günlük Kovid-19 tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan'dan, Aliyev'e tebrik
25 Aralık 2021 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 09:00:00

'Alparslan' kadına şiddete karşı

ABONE OL

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisi kadına şiddete vurgu yaptı. Projenin bir sahnede Çağrı Bey'in, oğlu Süleyman'a "Er kişi hatununa el kaldırmaz" sözü sosyal medyada yankılandı.

Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in başrollerin paylaştığı TRT'nin sevilen dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun son bölümündeki kadın şiddetine karşı duran sahne çok konuşuldu. Yayınlanan 6. bölümde Alparslan'ın Süleyman'ın hayatını kurtarması, Süleyman ve Alparslan arasındaki buzları eritmişti. 7. bölümde Karaca'nın Süleyman'a Alparslan ile ilgili konuşması Süleyman'ı kızdırdı. Süleyman'ın Karaca'ya elini kaldırdığı sırada otağa giren Çağrı Bey'in, oğlu Süleyman'a ''Er kişi hatununa el kaldırmaz. Ne töreye ne kitaba sığar bu. Kitapta yazmaz mı kadın erkeğine, erkek kadınına libastır diye. İnsan Hakk'ın kendisine biçtiği elbiseyi yırtar mı?" demesi izleyiciden takdir topladı.

Etiketler : Alparslan: Büyük Selçuklu barış arduç fahriye evcen
Set arası türkülü eğlence

Set arası türkülü eğlence
Çocuklar için okul boyadı

Çocuklar için okul boyadı
Müzik dünyayı döndürür

Müzik dünyayı döndürür
Psikolojik olarak zor bir roldü

Psikolojik olarak zor bir roldü
Kediye basmamak için düşmüş

Kediye basmamak için düşmüş
JunIor Şener göründü

JunIor Şener göründü
Otizmli çocuklar için 2. sınıf

Otizmli çocuklar için 2. sınıf
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
2 yıl sonra boşandı

2 yıl sonra boşandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER