'Alparslan' kadına şiddete karşı

Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in başrollerin paylaştığı TRT'nin sevilen dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun son bölümündeki kadın şiddetine karşı duran sahne çok konuşuldu. Yayınlanan 6. bölümde Alparslan'ın Süleyman'ın hayatını kurtarması, Süleyman ve Alparslan arasındaki buzları eritmişti. 7. bölümde Karaca'nın Süleyman'a Alparslan ile ilgili konuşması Süleyman'ı kızdırdı. Süleyman'ın Karaca'ya elini kaldırdığı sırada otağa giren Çağrı Bey'in, oğlu Süleyman'a ''Er kişi hatununa el kaldırmaz. Ne töreye ne kitaba sığar bu. Kitapta yazmaz mı kadın erkeğine, erkek kadınına libastır diye. İnsan Hakk'ın kendisine biçtiği elbiseyi yırtar mı?" demesi izleyiciden takdir topladı.

