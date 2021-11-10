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10 Kasım 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 10:00:00

Alparslan ilk günde zirvede

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TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ekibi ilk bölümü birlikte izledi. Başrol oyuncuları Barış Arduç ile Fahriye Evcen böyle bir yapımda yer aldıkları için gurur duyduklarını söyledi.

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ekibi ilk bölümü birlikte izledi. Başrol oyuncuları Barış Arduç ile Fahriye Evcen böyle bir yapımda yer aldıkları için gurur duyduklarını söyledi.

'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisi TRT 1'de izleyiciyle buluştu. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı dizi ekibi ilk bölüm heyecanını TRT Tepebaşı Stüdyoları'nda yaşadı. Gecede hazır bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ''Sultan Alparslan'ın hayatını izleyiciyle buluşturmak, ekranlara taşımak bizler için mesleki bir başarının ötesinde çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü Sultan Alparslan'ın hikayesi demek, aslında Türk tarihinin hikayesi demek" dedi. Dizinin başrol oyuncularından Barış Arduç, "Sadece kendi tarihimizi değil, dünya tarihine yön veren çok büyük kahramanların hikayesini anlatıyoruz. Bize nasip olduğu için de çok gururluyuz" derken Fahriye Evcen ise, "Dünyanın tarihine de yön veren bir tarihimiz var. Bu projeyi aslında sadece Türkiye'ye yapmıyoruz, yurtdışına da yapıyor oluyoruz. Dolayısıyla tarihimize dair oralarda da bu işi tanıtmak ve göstermek çok gurur verici" açıklamasını yaptı. 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisi ilk bölümünde reytinglerde zirveye oturdu.

Etiketler : Alparslan: Büyük Selçuklu TRT 1 Fahriye Evcen Barış Arduç
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