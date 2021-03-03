Alp ile yolları ayırdık

Yavuz Sultan Selim'in eşi 'Ayşe Hafsa Sultan'ı canlandıracağı yeni projesinin hazırlıklarına devam eden Hazal Filiz Küçükköse, dönem dizisine başlayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Özel hayatı hakkında da konuşan Küçükköse, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Alp Güler ile ayrıldıklarını ve artık birlikte görüntü vermeyeceklerini ifade etti.

