Almeda'nın gözyaşları

Minik Efehan’ın 40’ı çıktıktan sonra Instagram sayfasında, onu ilk kucağına aldığı anın fotoğrafını paylaşan Abazi, 40 günlük olmasına inanamadığını söyleyen İngilizce bir notla düştü. İlk buluşmada gözyaşlarına hakim olamayan Abazi’nin paylaşımına kısa sürede binlerde beğeni gelirken takipçileri de “Maşallah” yorumunu yaptı.