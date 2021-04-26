Allah'ım ne olur sesimi ver

Allah'ım ne olur sesimi ver

İbo Show'da bu hafta sıra gecesi yapıldı. Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağlayarak Allah'a yakardı. Türküleri söylemekte zorlanan Tatlıses, "Allah'ım sesimi geri ver! Derdini veren de sensin dermanını da" diye dua ederken gözyaşlarını tutamadı.