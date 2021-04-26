26 Nisan 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 12:30:00
Allah'ım ne olur sesimi ver
İbo Show'da bu hafta sıra gecesi yapıldı. Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağlayarak Allah'a yakardı.
İbo Show'da bu hafta sıra gecesi yapıldı. Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağlayarak Allah'a yakardı. Türküleri söylemekte zorlanan Tatlıses, "Allah'ım sesimi geri ver! Derdini veren de sensin dermanını da" diye dua ederken gözyaşlarını tutamadı.