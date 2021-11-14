Boşanma davası 8 yıldır devam eden Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde Kemal Gülman ve avukat sevgilisi Eda Cideli'yle Fransa dönüşü uçakta pişti olmuştu. Karşılaşma sonrası Kemal Gülman'ın, 'Bu karın belasını arıyor' demişti. Şok olduğunu dile getiren Gülman, "Yapılan açıklamaları hepimiz gördük, asıl ayıp olan kendisinin yaptığı konuşmalardı. Kendisinin konuşması ve açıklaması çok çirkindi" dedi. Uçak içinde kesinlikle bir diyalog geçmediğini belirten Gülman, "Ben zaten çok tatsız bir duruma tanıklık ettim, Allah kimseye yaşatmasın" dedi.