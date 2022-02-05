Alışverişimi esnaftan yaparım

Elle dergisine konuşan Erçel, hep aynı market ve esnaftan alışveriş yapmayı çok sevdiğini belirtti. Erçel, "Onlardan alışveriş ederken o sıcak, yerleşik olma ve tanışıklık hissini, daha ben söylemeden ne alacağımı bilip hazırlayacak kadar beni tanımalarını çok seviyor; lokal üreticileri desteklemekten de mutluluk duyuyorum" dedi.

