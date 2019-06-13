Alişan, Hira'yla yeni tanıştı

Bir binadan çıkan Alişan, gazetecilerin “Estetikçiden mi geliyorsunuz” sorusuna “Evet burnumu yaptırdım” diyerek esprili bir yanıt verdi. Alişan, küs olduğu Okan Kurt ile barışması sorulunca şunları dile getirdi: “Demet'le barışmıştık ama Okan'la denk gelmemiştik. Sadece telefonda konuşuyorduk. Mesut Özil'in düğününde Buse onların masasına gitti. Ardından ben gittim. Orada konuştuk. Barıştık. Hatta az önce onunla mesajlaşıyordum. Dün de Demetlerin evindeydik. Zaten şiddetli bir küslük yoktu. Burak'ı sevdi. Hira ile beni tanıştırdı. Onu sevdim. Resimlerde Demet'e benziyordu ama Okan'a daha çok benziyor.”