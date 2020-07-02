Alişan Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek verdi: Niye korktunuz ki?

Geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte Manisa'da trafik kazası geçiren Alişan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili açıklamalarına destek verdi. Şarkıcı Alişan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal medya düzenlemesine destek vererek eleştirenlere "Niye korktunuz ki bu yasadan?" diye sordu.



"NİYE KORKTUNUZ Kİ BU YASADAN?"



Alişan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyleyerek bu karara destek verdi:

"Eleştiri yapmakla, hakaret etmek, küfür etmek aynı şey değil... Beni eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin ama bana küfür edemezsin, iftira atamazsın, aileme hatta çocuğuma kadar nefretini kusup belden aşağı hakaret edemezsin... Kimse kimseye edemez! Niye korktunuz ki bu yasadan??"