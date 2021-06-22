22 Haziran 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 10:00:00
Alina iddiası
Son üç senedir dijitalde sinema ve dizi çeken Çağatay Ulusoy, ulusal kanal yerine yine dijital platformda yer alacak.
Son üç senedir dijitalde sinema ve dizi çeken Çağatay Ulusoy, ulusal kanal yerine yine dijital platformda yer alacak. 'Hakan: Muhafız', 'Yeşilçam' ve 'Kağıttan Hayatlar' adlı yapımların ardından oyuncunun şimdilerde Amazon ile görüşmeler halinde olduğu konuşuluyor. Ulusoy'a dizide Alina Boz'un eşlik etmesinin düşünüldüğü de iddia edildi.