Alina iddiası

Son üç senedir dijitalde sinema ve dizi çeken Çağatay Ulusoy, ulusal kanal yerine yine dijital platformda yer alacak. 'Hakan: Muhafız', 'Yeşilçam' ve 'Kağıttan Hayatlar' adlı yapımların ardından oyuncunun şimdilerde Amazon ile görüşmeler halinde olduğu konuşuluyor. Ulusoy'a dizide Alina Boz'un eşlik etmesinin düşünüldüğü de iddia edildi.

