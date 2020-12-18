18 Aralık 2020 Cuma 06:07:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 17:46:00
Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım
Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı ‘Maraşlı' dizisinin ilk tanıtımı, önceki gün yayımlandı.
Maraşlı (Burak Deniz) ve Mahur (Alina Boz)’un sahafta tanıştıkları ilk günle başlayan tanıtımda, Maraşlı’nın kızıyla yaşadığı acı dolu günü sorgu odasında anlatması dikkat çekti.
- Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak
- Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin yeni yıl heyecanı
- Aylin Mavi'nin tetesi Hande Erçel!
- İbrahim Tatlıses kız arkadaşı Gülçin Karakaya için kesenin ağzını açtı!... Barışma hediyesi pırlanta yüzük!
- Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım
- Büyük Selçuklu'ya sürpriz transfer! İsmail Ege Şaşmaz sete çıktı