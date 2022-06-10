Alina 1 yaşında!

Oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin kızları Alina 1 yaşına bastı. İkili, evlerinde küçük bir kutlama düzenledi. Alina'ya pembe renkli bir elbise giydiren Abazi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Abazi gönderisinin altına, "Benim küçük gün ışığım 1 yaşında. Seni seviyorum. İyi ki tatlı bebeğim" yazarken, Tolgahan Sayışman ise, "İyi ki doğmuş benim prensesim. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Çiftin Efehan adında bir erkek çocukları var.