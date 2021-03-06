Alicia ile canlı düet

DJ aranjör Burak Yeter, sosyal medyada dünyaca ünlü şarkıcı Alicia Keys ile canlı bir düet yaptı. Canlı yayında piyano ile Keys'in şarkılarını seslendiren Yeter, beğeni rekoru kırdı. İkilinin yaptığı düet sosyal medyada en çok izlenen canlı yayınlar arasına girdi. Alicia Keys, İlk kez bir Türk sanatçıyla düet yaptı. Yeter, "20 yıl önce deselerdi Alicia Keys ile düet yapaçaksın deseler inanmazdım" dedi.

