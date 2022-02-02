Alice kapalı gişe

İki yıl sonra yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan 'Alice Harikalar Diyarında' müzikali kapalı gişe başlıyor. 7 Şubat'ta perde açacak müzikalde Serenay Sarıkaya 'Alice' olarak izleyicisinin karşısına çıkarken Ezgi Mola 'Kraliçe', Enis Arıkan 'Tavşan', Şükrü Özyıldız 'Şapkacı', İbrahim Selim 'Kral', Merve Dizdar ise 'Kedi' rolüyle başrolleri paylaşıyor. Seyircisiyle buluşmaya hazırlanan müzikalin ilk üç oyununun biletleri tükendiği öğrenildi.