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Ali Saydam ve Emre Alkin 24 Tv'de yeni bir programa başlıyor
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04 Mart 2021 Perşembe 18:48:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 18:48:00

Ali Saydam ve Emre Alkin 24 Tv'de yeni bir programa başlıyor

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Duayen iletişimci Ali Saydam ile ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ; 8 Mart Pazartesi gününden itibaren Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri 24 TV ekranlarından izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Saydam ve Alkin, gündeme dair gelişmeleri yorumlayarak Karşı Köşe'de konuşacaklar.

Saydam ve Alkin, gündeme dair gelişmeleri yorumlayarak Karşı Köşe'de konuşacaklar.

FİKİRLER KARŞI KÖŞELERDE ÇARPIŞIYOR !

24 TV'de ekrana gelecek Karşı Köşe'de, Ali Saydam ve Emre Alkin'in yorum farklılığının görüleceği, farkı bir program olacak. Zuhal Demir moderatörlüğünde; iki farklı görüşü temsil ederek her programda gündeme dair farklı konuları tartışacaklar.

Üstelik bir çok zaman münazaralarda olduğu gibi aynı görüşte olsalar bile bir fikrin farklı kutuplarını seçip kıyasıya savunacaklar. İki ünlü isim, öğretici ve sorgulayıcı olmaktan öte eğlendirici bir programa imza atacaklar. Saydam ile Alkin'in yorum farklılığının ve tartışmalarının ilgiyle izlenmesi bekleniyor.

Programla ilgili yayınlanan ilk tanıtımda da programda nelerin yaşanacağıyla alakalı güçlü sinyaller veriliyor. Saydam, üslubun önemine vurgu yaparak "Kuşku ile şüphe birbirine çok yakındır." derken, Alkin ise kendini "Acabayı Sorduran Adam" olarak tanımlıyor.

Tartışmanın nasıl yapılacağının görüleceği ve bir klasik haline gelecek program Karşı Köşe; 8 Mart Pazartesi gününden itibaren Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri 20.00'de 24 TV'de..

Etiketler : Ali Saydam emre alkın 24 TV Karşı Köşe
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