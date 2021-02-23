ALFA'dan Gülçin'e ödül

Gülçin Ergül'ü sevindiren ödül... Uluslararası ALFA Ödülleri'nin; sanat üzerine eğitimlerin, müzikal performansların ve profesyonel kariyerlerin dikkate alarak Türkiye, İspanya ve Fransa'dan seçtiği 5 sanatçı açıklandı. Kadınlar kategorisinde; en son 'Davet' albümünü çıkaran Gülçin Ergül, Fransa'dan ise Eurovision Müzik Yarışması'nda ülkesi adına yarışan Anne Marie David ödülün sahibi oldu.

