Aleyna Tilki'nin kelepçeli sahnesi annesini korkuttu

12 Ocak 2021 Salı 06:49:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 17:44:00
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisindeki kelepçeli sahnesi annesini korkuttu
'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde rol alan şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla olay oldu.
Aleyna Tilki dizi setinden kelepçeli bir paylaşımda bulundu. Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı sallarken annesi Havva Öztel yaptığı yorumla dikkat çekti. Tilki'nin paylaşımına anne Havva Öztel ise 'Ay rolde bile kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben' yorumunu yaptı.