Aleyna Tilki'nin kelepçeli sahnesi annesini korkuttu

Aleyna Tilki dizi setinden kelepçeli bir paylaşımda bulundu. Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı sallarken annesi Havva Öztel yaptığı yorumla dikkat çekti. Tilki'nin paylaşımına anne Havva Öztel ise 'Ay rolde bile kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben' yorumunu yaptı.

