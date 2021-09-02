Aleyna konserde annesi karantinada

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Öztel, hastalığa yakalanmasının ardından karantinaya girdi. Instagram'dan paylaşım yapan Öztel, altına, "Sayılı gün çabuk geçer, hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi" yazdı. Diğer taraftan annesi karantinada olan Aleyna Tilki, Çorlu'da sahneye çıktı, 15 bin kişiyle şarkılarını seslendirdi.