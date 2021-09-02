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02 Eylül 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 14:00:00

Aleyna konserde annesi karantinada

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Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, koronavirüse yakalandı.

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Öztel, hastalığa yakalanmasının ardından karantinaya girdi. Instagram'dan paylaşım yapan Öztel, altına, "Sayılı gün çabuk geçer, hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi" yazdı. Diğer taraftan annesi karantinada olan Aleyna Tilki, Çorlu'da sahneye çıktı, 15 bin kişiyle şarkılarını seslendirdi.

Etiketler : Genç popçu Aleyna Tilki Havva Öztel koronavirüs
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