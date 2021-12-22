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22 Aralık 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 18:30:00

Alevler arasında can verecekti

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Son 5 yıldır hayatını Amerika'da sürdüren ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel ölümden döndüğünü açıkladı.

Son 5 yıldır hayatını Amerika'da sürdüren ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel ölümden döndüğünü açıkladı. Geçtiğimiz sene satın aldığı ilk TIR'ın gözünün önünde küle döndüğü anları yayınlayan oyuncu, "Bu benim ilk tırımdı. Geçen sene temmuz ayı 2020'de Arizona'da frenlerim patladı. Allah korudu, sağ tarafa kendimi zor attım. Saniyeler içinde tırım, ilk göz ağrım gözlerimin önünde kül oldu'' dedi.


Etiketler : Alevler arasında can verecekti Amerika Tolga Karel
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