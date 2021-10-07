Aldatma yok fotoğraflar eski

Burak Sergen'i hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde aldattığı iddia edilen Nihan Ünsal, ortaya çıkan fotoğrafların ardından ilk kez konuştu: ''Hastayken aldatma söz konusu bile değil, fotoğraflar eski.''

Geçtiğimiz nisan ayında koronovirüse yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal, tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Ünsal ve yasak aşk yaşadığı söylenen Özer Kocer'in bir AVM'de el ele gezerken çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı. Nihan Ünsal, İhanet iddialarını reddederek hukuki yollara başvuracağını söyledi. Ünsal, açıklamasında, "Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski" şeklinde konuştu.