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02 Mart 2021 Salı 07:46:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 13:08:00

Albüm öncesi toplantı

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Yeni albümü için çalışmalarını hızlandıran Ebru Yaşar, önceki gün Samsun Demir ile bir araya geldi.

Yeni albümü için çalışmalarını hızlandıran Ebru Yaşar, önceki gün Samsun Demir ile bir araya geldi. Yeni albümündeki şarkıları titizlikle seçen Yaşar, Samsun Demir ile projesi öncesinde toplantı yaptı. Parçaları için ince eleyip sık dokuyan Ebru Yaşar, yakın zamanda piyasaya süreceği projesiyle yine ses getirmeye hazırlandığını söyledi.

Etiketler : ebru yaşar albüm samsun demir
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