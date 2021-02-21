Albüm habercisi single

'Bu Sabah' ve 'Firar' gibi şarkılarla kendine has bir dinleyici kitlesine ulaşan Emre Altınok, yeni şarkısı 'Sen Yoksun'u dijital platformda yayımladı. Yeni albüm öncesi single çıkartarak sevenlerinin karşısına çıkan Emre Altınok, akustik tarzdaki şarkısının dinleyicilerinin ruhunu dinlendireceğinin altını çizdi.