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07 Nisan 2021 Çarşamba 16:10:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 16:10:00

Alba'nın tercihi Türk markası

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba, Los Angeles sokaklarında Türk markası kombiniyle görüntülendi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba, Los Angeles sokaklarında Türk markası kombiniyle görüntülendi. Alba, geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta ailesiyle görüntülendi. Sonraki gün ise alışveriş merkezinde kızı ile de objektiflere yakalanan oyuncu, her iki gün de stilinde Türk markası Mehry Mu çanta kullanmasıyla dikkatleri çekti.

Etiketler : hollywood jessica alba türk markası
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