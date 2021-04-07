Alba'nın tercihi Türk markası

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba, Los Angeles sokaklarında Türk markası kombiniyle görüntülendi. Alba, geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta ailesiyle görüntülendi. Sonraki gün ise alışveriş merkezinde kızı ile de objektiflere yakalanan oyuncu, her iki gün de stilinde Türk markası Mehry Mu çanta kullanmasıyla dikkatleri çekti.

