Akvaryum keyfi

TRT'nin 'Seksenler' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Şoray Uzun önceki gün ailesiyle İstanbul Akvaryum'da objektiflere yansıdı. Çift, oğulları Mehmet'le bin bir çeşit deniz canlıları, penguenler ve Amazon ormanlarını hayranlıkla izledi. Şoray Uzun kendisini görüntüleyen habercilere, "Ailecek keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Her şey yolunda çok şükür" dedi.

