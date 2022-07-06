Akvaryum keyfi

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06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:00:00

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TRT'nin 'Seksenler' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Şoray Uzun önceki gün ailesiyle İstanbul Akvaryum'da objektiflere yansıdı.

TRT'nin 'Seksenler' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Şoray Uzun önceki gün ailesiyle İstanbul Akvaryum'da objektiflere yansıdı. Çift, oğulları Mehmet'le bin bir çeşit deniz canlıları, penguenler ve Amazon ormanlarını hayranlıkla izledi. Şoray Uzun kendisini görüntüleyen habercilere, "Ailecek keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Her şey yolunda çok şükür" dedi.

Etiketler : şoray uzun seksenler akvaryum
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