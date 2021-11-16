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16 Kasım 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 13:30:00

Akustikte zirvedeyim

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Şarkıcı Tuğba Yurt, sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Mandalina Festivali kapsamında İzmir'de sahne aldı.

Şarkıcı Tuğba Yurt, sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, Mandalina Festivali kapsamında İzmir'de sahne aldı. 'İzmir benim ikinci memleketim' diyen Yurt, "Burada güzel bir çiftlik evim var. Ne zaman ki canım sıkılsa huzuru burada buluyorum" dedi. Seslendirdiği akustik eserlerle de büyük beğeni toplayan şarkıcı, "Akustik parça seslendiren isim çok az. Bu konuda mütevazı olamayacağım ama kendimi zirvede görüyorum. Şimdide yeni parçamız için stüdyodayım. Çok güzel bir eser daha geliyor" dedi.

Etiketler : Akustikte zirvedeyim Tuğba Yurt Mandalina Festivali
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