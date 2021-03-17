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17 Mart 2021 Çarşamba 08:26:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 08:26:00

'Akustik' basit anlamına gelmez

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Gülden, 'Müdavim' adlı akustik projesinin yeni klibini 'Hiç Sevmedim Diyelim'e çekti.

Gülden, 'Müdavim' adlı akustik projesinin yeni klibini 'Hiç Sevmedim Diyelim'e çekti. Akustik şarkıları okumanın göründüğü kadar kolay olmadığının altını çizen şarkıcı, "Akustik demek basitlik demek değildir. Ne tür yayın yaparsak yapalım, maksimum özeni göstererek, sadelik ve basitliği birbirinden ayırmalıyız" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Gülden akustik proje Hiç Sevmedim Diyelim
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