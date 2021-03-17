'Akustik' basit anlamına gelmez

Gülden, 'Müdavim' adlı akustik projesinin yeni klibini 'Hiç Sevmedim Diyelim'e çekti. Akustik şarkıları okumanın göründüğü kadar kolay olmadığının altını çizen şarkıcı, "Akustik demek basitlik demek değildir. Ne tür yayın yaparsak yapalım, maksimum özeni göstererek, sadelik ve basitliği birbirinden ayırmalıyız" açıklamasını yaptı.