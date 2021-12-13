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13 Aralık 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 14:30:00

Akrep Nalan hastaneye kaldırıldı

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Bodrum'da yaşayan 71 yaşındaki Akrep Nalan, hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'da yaşayan 71 yaşındaki Akrep Nalan, hastaneye kaldırıldı. Ayaklarının üzerine basamadığı ve ağrılarının çok olduğu konuşulan sanatçının, hastanede birkaç gün tedavi göreceği öğrenildi. Sanatçının arkadaşı Alişan Çiçek, ''İki üç gün önce ağrıları nedeniyle Devlet Hastanesi'ne geldik. Gerekli tahliller tetkikler yapıldı. Şu anda serum veriliyor. Doktorlar birkaç gün daha müşahade altında tutulmasının sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyince bizde karara uyduk" diye konuştu.

Etiketler : Akrep Nalan Bodrum 71 yaşı
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