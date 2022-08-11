Akıl yaşta değil değil

Sanatçı Özcan Deniz, 4 yaşındaki oğlu Kuzey'in "Bana mutluluk yakışır mı?" sorusuna, "Senin 4 yaşında kavradığın şeyi, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya" diyerek eski eşine göndermede bulundu.

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Aktan'la velayet davası döneminde sorunlar yaşayan müzisyen, oğlunun kendisinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını söylemişti. Bodrum'da 4 yaşındaki oğlu Kuzey'le tatil yapan sanatçı, sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Kuzey'le sahilden birlikte çekildikleri fotoğrafın altına Deniz, "Bugün 'Baba bana mutluluk yakışıyor mu?' diye sordun. 'Çocuklara çok yakışır. En çok da sana oğlum' yanıtını verdim. O da bana 'Sana da baba' dedi. Oğlum, mutluluk entelektüel bir seçimdir. Herkes bunu başaramaz" notunu yazdı.

Mutluluk düşmanları

Oğlu Kuzey'le kitaplar yazılacak kadar dolu bir an olduğunu söyleyen Deniz, "Senin dört yaşında kavradığın şeyi bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya. Baban zaman zaman 'mutluluk düşmanları'na bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi. Tabii ki artık bu 'fırsat' kimseye bir daha verilmeyecek! Sen sakın bu hataya düşme" diyerek eski eşi Feyza Aktan'a göndermede bulundu.