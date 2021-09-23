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23 Eylül 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 10:00:00

âkif e özel gala

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Mehmet âkif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'âkif' filminin galası yapıldı. Yavuz Bingöl, geceye ilk kez torunuyla birlikte katıldı.

Mehmet âkif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'âkif' filminin galası yapıldı. Yavuz Bingöl, geceye ilk kez torunuyla birlikte katıldı.

Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Âkif' filmi, yarın vizyona giriyor. Mehmet Âkif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı filmin galası, ÖzdilekPark Cinetime'da yapıldı. Geceye Mehmet Âkif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da katıldı. Argon, dedesini anlatan bir filmin çekilmesine çok sevindiğini söyleyerek, ''Gençlerin çok iyi izlemesini dilerim bu filmi. Çok şey öğreneceklerine eminim'' dedi. Mehmet Âkif Ersoy'a hayat veren Yavuz Bingöl, rolü için geçirdiği hazırlık sürecini ve çekimlerde yaşadığı heyecanı, "Şiiri yazdığı masaya dokunmak, oturduğu koltuğa dokunmak ve yattığı yatakta uzanmak çok etkileyiciydi. Çekimlerde en çok şiiri yazdığı sahnelerde zorlandım. Duygusal olarak başka bir boyuta geçtim. Ama keyifle oynamaya çalıştım" dedi. Bingöl'e gecede kızı Türkü Bingöl Yüncü ve torunu Arslan eşlik etti.

Etiketler : Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı Yavuz Bingöl ÖzdilekPark Cinetime
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